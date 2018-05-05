بالفيديو.. طارق عرامة:”هذا هو سر نجاح شباب قسنطينة هذا الموسم”

أكد رئيس مجلس إدارة شباب قسنطينة، طارق عرامة، أن نجاح الفريق هذا الموسم يعود للأجواء الأخوية التي تسود غرف تغيير الملابس.

وقال عرامة خلال مداخلته الهاتفية في حصة “نقاش على المباشر” على قناة “النهار”.

“الإستقرار وثقة الأنصار الذين يعرفون حبي للفريق كنت قائدا عليه مدة 10 سنوات كما أنني إبن المدينة وأعشق السي آس سي”.

وأضاف:”أشكر شركة الآبار على الثقةالتي وضعوها في، الحمد لله وفقنا بمساعدة عمراني وأسسنا مجموعة جيدة”.

“الأجواء الأخوية داخل غرف تغيير الملابس بين اللاعبين وثقتهم في مدربهم هو السر وراء تحقيق لقب البطولة”.