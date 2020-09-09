بالفيديو.. طارق كور يكشف عن موافقة الرئيس تبون على تأسيس جائزة رئيس الجمهورية للوقاية من الفساد

كشف طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أن رئيس الجمهورية وافق على تأسيس لجائزة رئيس الجمهورية للوقاية من الفساد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية فيديو استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لطارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

وقال طارق كور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته انه رفع الى رئيس الجمهورية له التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والنقائص التي سجلتها في هذا المجال، والتوصيات المقترحة لتفاديها مستقبلا واي تضمن حوالي 137 توصية.

وتم تسليم الرئيس تبون مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته.

وقال طارق كور أنه لمس لدى رئيس الجمهورية نظرته الثاقبة والدقيقة للمشاكل والتحديات التي تواجه مكافحة الفساد في الجزائر.

واضاف انه لمس كذالك لدى الرئيس تبون أرادته الصادقة في المكافحة الانجع للفساد والوقاية منه، ونشر ثقافة نذ الفساد في المجتمع.