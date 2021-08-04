بالفيديو.. طاقم طائرة أمريكية يكبل مسافرا بالأشرطة اللاصقة

قام طاقم طائرة أمريكية بتكبيل مسافر بالأشرطة اللاصقة بعد أن تحرش بمضيفتين واعتدى على ثالثة، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.

وادعى راكب يدعى ماكسويل بيري ويبلغ من العمر 22 عاما أن والديه من الأثرياء. وتطاول على المضيفات، وذلك بعد أن تناول عدة كؤوس من الخمر على متن الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو أحد أفراد طاقم الطائرة وهو يقيد الشاب السكير في مقعده ويكمم فمه بالأشرطة اللاصقة. بينما ظهر بيري في مقطع آخر وهو يصرح مرارا وتكرارا “ساعدوني ساعدوني”. ولدى وصول الرحلة إلى وجهتها، ألقي القبض على الشاب حيث وجهت له 3 تهم.