بالفيديو..طالبة جزائرية تطرح 4 أسئلة على ثلاثة رواد فضاء صينيين

طرحت طالبة جزائرية، 4 أسئلة على ثلاثة رواد فضاء صينيين. حول علم الفلك. وبعض المعلومات التي تم تداولها بخصوص إمكانية رؤية بعض المعالم من الفضاء.

‏وحسب الفيديو الذي نشرته سفارة الصين لدى الجزائر على صفحتها الرسمية، فقد سألت الطالبة، رواد الفضاء الصينيين. حول حقيقة رؤية سور الصين العظيم من الفضاء.

وطلبت منهم أيضا ما إذا يمكنهم رؤية الصحراء الكبرى وجبل كليمنجارو في إفريقيا من محطة تيانقونغ الفضائية.

‏كما سألت الطالبة الجزائرية كيف يعرف رواد الفضاء الاتجاهات في الفضاء؟ وكيف تبدو الأرض والأفق والقمر والكواكب الأخرى في الفضاء؟.

‏وطلبت منهم عن عدد المرات التي يمكن رؤية شروق الشمس وغروبها في اليوم من المحطة الفضائية؟.

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