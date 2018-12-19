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بالفيديو .. طالبة سورية تتعرض لضرب مبرح من قبل زميلتها في أمريكا

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بالفيديو .. طالبة سورية تتعرض لضرب مبرح من قبل زميلتها في أمريكا
بقلم نويس عبد الجلال

تعرضت إحدى الطالبات السورية، بإحدى مدارس ولاية “بنسلفانيا” الأمريكية، لإعتداء جسدي على يد زميلة لها، حسبما أظهره مقطع لفيديو متداول في مواقع التواصل الإجتماعي.

حيثيات الواقعة، الفتاة الأمريكية أرادت أن تدخن داخل المؤسسة، إلا أن الفتاة المسلمة رفضت ذلك الأمر قائلة لها :”إنه ممنوع”، ماجعل الأولى تثور في وجه اللاجئة السورية.

اللاجئة السورية المسلمة، عندما حاولت الرد على ضربات زميلتها الأمريكية، قامت الأخيرة بدفع الطالبة السورية أرضا وإنهالت عليها بالضرب.

الحادثة أثارت الجدل الكبير في أمريكا، حيث طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، السلطات بالتحقيق في الواقعة بإعتبارها “جريمة كراهية”.


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