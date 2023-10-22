بالفيديو.. طالب فلسطيني يروي لـ “النهار” هول ما يحدث في غزة

وصل مساء اليوم الأحد 41 طالب فلسطيني للإلتحاق بالجامعات الجزائرية. في إطار المنحة الدراسية التي تمنحها الجزائر للطلبة الفلسطينيين.

وصرح أحد الطلبة في ميكروفون “النهار” قائلا “لم نتلق دعما من أي دولة عربية مثل الدعم الذي تلقيناه من الجزائر”.

وأضاف الطالب “دولة إسرائيل المزعومة تقوم بارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين من غزة إلى الضفة الغربية. الصهاينة لم يكتفوا بقتل الفلسطينيين فقط، بل أيضا قصف الكنيسة وقتل الرهبان ولم يميزوا بين مسلم ومسيحي”.

وتابع الطالي الجامعي “الصهاينة يقومون بارتكاب جرائم في حق الشعب الفلسطيني بشتى أنواعها. يوجد نقص في المواد الطبية في غزة وكذا المواد الغذائبة، ولا يوجد أي مقوم للحياة في غزة حاليا، فقط عقيدة الشعب الفلسطيني. الذي يصر على عدم تهجيره مرة أخرى وعدم وجود نكبة أخرى مثب نكبة 1948”.