بالفيديو..طاهرات: “الطاقم الطبي.. أنتم أبطال تمسكوا بالقوة”

شدد المدافع الدولي الجزائري مهدي طاهرات على ضرورة إتباع التعليمات الموجهة من طرف منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية للإتحاد الجزائرية لكرة القدم على الفايسبوك مقطع فيديو لمدافع الخضر مهدي طاهرات أين تحدث فيه قائلا:

“هذه رسالة موجهة إلى كل الجزائريين والجزائريات، أتمنى أن تكونوا في حالة جيدة، نحن نمر بفترة صعبة بسبب فيروس كورونا، يجب أن تتبعوا التعليمات من خلال غسل الأيادي وعدم الإحتكاك مع الغير، والأهم من كل ذلك هو البقاء في البيت، لذلك كلنا لدينا مسؤولية لإتباع هذه التعليمات”.

“كما أود أن أشكر كل الأشخاص العاملين في القطاع الطبي، أنتم تقومون بعمل جبار، ونحن نعترف ببطولتكم، تمسكوا بالقوة وإن شاء الله سيكون كل شيء على مايرام”.