بالفيديو.. طبيب سعودي يستأصل ورم سرطاني في قلب جنين داخل رحم أمه

تمكن فريق طبي جراحي بقيادة الطبيب السعودي هاني نجم من استئصال ورم سرطاني في قلب جنين وهو في رحم أمه. بعد أن إعتذر طبيب فرنسي من إجراء هذه العملية الجراحية المعقدة، نظرا لخطورتها الكبيرة.

ونشر مركز كليفلاند الطبي مقطع فيديو للعملية الجراحية التي أجراها الدكتور هاني، بعد التأكد من نجاح العملية وولادة الطفل بصحة جيدة. وتعتبر هذه العملية الجراحية نادرة جدا ودقيقة.

وقالت والدة الجنين”سام درينون”، أنها بعدما أجرت الموجات فوق الصوتية للمرة الثانية، في 27 أفريل الماضي. إكتشفت أن هناك خطأ ما وجنينها ليس بصحة جيدة،مما إستدعى الأمر إلى تدخل جراحي سريع من أجل إزالة الورم من قلب الجنين. حيث أن هذا الورم السرطاني كان يضغط على الجانب الأيسر للجنين، ويسبب له في مشاكل بالدورة الدموية.

وعليه، تولى الطبيب السعودي هاني نجم رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في مركز كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، قيادة فريق طبي من أجل القيام بالعملية.

حيث قام الطبيب السعودي بإزالة الورم عن طريق فتح البطن والرحم جراحيا، ثم تمكن من رفع ذراع الجنين ودخول تجويف الصدر وإزالة الورم. وإعادة الجنين في وضعه الطبيعي داخل الرحم لمواصلة الحمل.

وبالفعل نجحت العملية الجراحية، وأنجبت سام درينون طفلها وأطلقت عليه إسم “ريلان” في 13 جويلية الماضي. وهو الآن يتمتع بصحة جيدة بعد عدة أشهر من الولادة.

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