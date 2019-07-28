بالفيديو..طبيب “فاروق الفيشاوي” يكشف سبب وفاته وكواليس أيامه الأخيرة

كشف الطبيب المعالج، للفنان المصري الراحل، “فاروق الفيشاوي”، ولأول مرة، تفاصيل الحالة الصحية للفنان في أيامه الأخيرة، والسبب المبالشر الذي أدى إلى وفاته.

وتحدث الطبيب، “حمدي عبد العظيم”، عن الشجاعة الكبيرة لـ”فاروق الفيشاوي” في مواجهة مرضه، وإصراره على التغلب عليه.

وعن سبب وفاته، قال الطبيب المعالج لـ”فاروق الفيشاوي”، أنه تعرض في الأيام الأخيرة لمرض مركب، وذلك بعد اصابته بتليف وورم كبدي في درجة متقدمة، نتيجة التهابات فيروسية.

وأضاف الطبيب، أن الفنان كان يستجيب في البداية للعلاج، ولكن مع الحالة المتأخرة للتليف، بدأت حالته في التدهور، وهو السبب الرئيسي في وفاته.

وتلقى جمهور النجم المصري “فاروق الفيشاوي”، خبر وفاته بحزن كبير، وهو الذي كان يعاني من مرض السرطان منذ فترة.

وتوفي “فاروق الفيشاوي”، قبل يومين، عن عمر يناهز الـ67 عاما، بعد تدهور حاته الصحية.