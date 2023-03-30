بالفيديو.. طبيب فرنسي يقترح طريقة جديدة لطهي البوراك خصيصا للمرضى

يعتبر البوراك أحد الأطباق المميزة لشهر رمضان في المنازل الجزائرية والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

وفي هذا الخصوص، اقترح جيمي محمد وهو طبيب عام في باريس. كان حاضرًا جدًا في وسائل الإعلام الفرنسية. وكاتب عمود في الإذاعة والتلفزيون الفرنسي. قبل أن يعمل في شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به. ويتبعه أيضًا أكثر من مليون مشترك في حسابه على TikTok. كما أنه مؤلف كتب عن الطعام طريقة جديدة لطهوه خصيصا للمرضى.

شعبية الطبيب الشاب تكمن في مناصبه الواضحة والمقلدة في شؤون الصحة والتغذية. من خلال حديثه البسيط والمفيد يقوم بتقديم النصائح السليمة حول التغذية، وعمل الجسم أو حتى كيفية الحماية من أمراض معينة.

منذ بداية شهر رمضان، ضاعف الطبيب مقاطع الفيديو حول هذا الموضوع. الهدف منه تثقيف المسلمين الذين يصومون هذا الشهر والحفاظ على صحتهم.

بعد نصيحته بشأن إفطار رمضاني جيد أو أهمية تناول السوائل، نشر الطبيب مقطع فيديو جديد على TikTok. حول البوراك وحصد الفيديو ما لا يقل عن مليون مشاهدة في 15 ساعة من البث.

برفقة طاهٍ ، عرض الطبيب عمل وصفة بوراك خفيف وسهل الهضم ، بعيدًا عن التحضير التقليدي الذي يتطلب القلي.

الشيء الجديد هو إعادة النظر في المقادير دون استخدام الدهون. حيث شرع في تحضير 12 حبة بوراك بمكونات الدجاج والفطر والبصل والجبن والأعشاب الطازجة والتوابل المعروفة في الجزائر مثل رأس الحانوت وزيت الزيتون.

بعد ترك المكونات تتماسك في المقلاة، حان الوقت لتشكيل البوراك عن طريق طيها في شكل مثلث.

بعد ذلك ، وضع الطاهي البوراك في مقلاة غير لاصقة دون إضافة دهون. ونصح بطهيها لمدة 5 دقائق على كل جانب على نار متوسطة. من خلال قلبها.

الحيلة الأخيرة للشيف هي إضافة عصير الليمون والأعشاب العطرية إلى البوراك الساخن قبل التقديم مباشرة.