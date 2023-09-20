بالفيديو.. طرد السفير الإسرائيلي من جلسة للأمم المتحدة

تعرض السفير الإسرائيلي جلعاد أردان، للطرد من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، خلال إلقاء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، كلمة أمام الحاضرين.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات لعناصر الأمن وهم يسحبون السفير الإسرائيلي إلى خارج القاعة.

وقام السفير برفع صورة مهسا أميني، بينما كان الرئيس الإيراني يلقي خطابا أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلق أردان على الواقعة، الأربعاء، عبر منصة “إكس” قائلا: “عندما بدأ الرئيس الإيراني رئيسي (جزار طهران) خطابه. لوّحت بصورة مهسا أميني، المرأة الإيرانية البريئة التي قُتلت بوحشية على يد النظام. قبل عام لأنها لم ترتدِ الحجاب بشكل صحيح”.

وأضاف: “في هذه الأثناء، كان مئات الإيرانيين يحتجون خارج الأمم المتحدة، ويطلبون المساعدة من المجتمع الدولي”.

ودافع رئيسي عن البرنامج النووي لبلاده، لكنه أكد أن الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية لجمهورية إيران الإسلامية. وأضاف أن العقوبات الدولية لم تمنع البلاد من التقدم.

وأشار الرئيس الإيراني في خطابة إلى أن العالم يمر بمرحلة انتقالية لا رجعة فيها إلى نظام دولي ناشئ. وأن مشروع أمركة العالم قد باء بالفشل.

وذكر أن معاداة الإسلام والفصل العنصري الثقافي بأشكاله المختلفة، مثل حرق الكتب (المقدسة) لا تليق بالإنسان المعاصر.

وتابع: “نشهد اليوم حرباً على نظام الأسرة إضافة إلى الحرب على الإسلام”. وطالب الأمم المتحدة أن تأخذ بنظر الاعتبار احترام الأسرة.