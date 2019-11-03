بالفيديو.. طرد تعسفي لطفل مصاب بالسرطان في حالة حرجة من مستشفى بوهران!

أخذت قضية مرضى السرطان بمستشفى الأمير عبد القادر بوهران، تداعيات أخرى خطيرة بعد إقدام إدارة المؤسسة على طرد الطفل “محمد”، رغم حالته الحرجة.

وطرد الطفل البالغ من العمر 15 سنة، بسبب أنه صرح بأمور تتعلق بعدم التكفل الطبي اللازم بحالات مرضى السرطان، لوزير الصحة.

وذلك من تأخر إخضاعهم للعلاج الكيماوي، إلى نوعية الوجبات المقدمة لهم، إلى إنعدام النظافة.

الطفل الذي تم إخراجه تعسفا رفقة والدته من المؤسسة الإستشفاىية وهو يعاني من المرض الذي أنهك قواه وأدخله في حالة نفسية متردية، أكد الحفرة التي تعرض لها من قبل إدارة المستشفى دون المبالاة بحالته.

وقد علمت مصادرنا بعد تنقلها لمستشفى أول نوفمبر الجامعي أين تم تحويل الطفل من مستشفى الأمير عبد القادر، بأنه تم رفض التكفل به أيضا، كون المستشفى لا يحوي مصلحة خاصة بالأطفال.