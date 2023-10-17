بالفيديو.. طرد مناصرة جزائرية من ملعب “هزاع بن زايد” بسبب الراية الفلسطينية

تعرضت احدى مناصرات المنتخب الوطني، أمس الاثنين، لموقف محرج بمدرجات “هزاع بن زايد” بنادي العين بأبو ظبي الإماراتية، على هامش ودية الخضر ومنتخب مصر، بسبب الراية الفلسطينية.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى مناصرات الخضر، من ملعب “هزاع بن زايد” تتعرض للطرد من المدرجات بسبب ارتداءها علم فلسطين.

وكانت مناصرة المنتخب الوطني. جالسة بالمدرجات وعلى ظهرها الراية الفلسطينية. قبل أن يقترب منها عون ملعب، وتحدث إليها مطالبا إياها بمغادرة المدرجات، وسط دهشة باقي المناصرين.

وهي اللقطة التي أثارت جدلا واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.