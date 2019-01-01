بالفيديو..طريقة جديدة لتهريب المهاجرين داخل “المطارح”

اكتشفت السلطات الإسبانية طريقة جديدة ومبتكرة لتهريب المهاجرين عبر الحدود، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

حيث عثر حرس الحدود الإسباني على مهاجرين اثنين كانا مختبئين داخل المراتب ” المطارح”، والتي كانت موضوعة على سقف سيارة عند الحدود مع المغرب.

وتم تصوير المشهد، ليقوم بنشره أحد أعضاء مجلس الشيوخ في البرلمان الإسباني على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويظهر شريط الفيديو رجلين يرتديان زيا مدنيا وهما يقطعان إحدى المراتب “المطارح”، ويعثران على مهاجرين اثنين بداخلهما، وهم بصحة جيدة.

وقد فر سائق السيارة إلى المغرب قبل أن تعتقله عناصر الأمن الإسبانية.