بالفيديو.. طفلة تفطر قلوب ملايين الجزائريين وهي تحكي مع أمها أمام قبرها

أثار فيديو طفلة تحكي مع أمها المتوفاة أمام قبرها. تعاطف الجزائريين الذين تداولوا المقطع على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وظهرت الطفلة ذات ال،6 سنوات في هذا الفيديو وهي تقف أمام قبر والدتها.

وتوجهت الطفلة لوالدتها المتوفاة بالقول لها: “ماما دخلت نقرا .. سنة أولى توحشتك”.

وعبر العديد من رواد التواصل عن تعاطفهم مع الفتاة الصغيرة التي خاطبت ببراءة والدتها المتوفاة كما لو أنها كانت معها.

وقال أحدهم “ما أقسى ما تعيشه هذه الصغيرة، الحرمان من الأم يكون أثره أكبر في الأيام المصيرية من حياتنا”.

وكتب آخر: “بكيت على حال الفتاة، حدث لي مثلها لما فقدت أمي في سن السابعة. منذ ذلك الحين تحولت حياتي رأسا على عقب”.