بالفيديو..طفلة سورية مبتورة القدمين تستخدم “أواني” كأطراف صناعية

أثارت لقطات طفلة سورية نازحة مبتورة القدمين، تستخدم اواني معدنية فارغة كأطراف صناعية، موجة تعاطف كبيرة.

حيث أطلق رواد في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تبرعات كبيرة بالتواصل مع والد الفتاة.

الطفلة وتدعى “مايا المرعي” تبلغ من العمر 8 سنوات، نزحت عائلتها إلى مخيمات اللجوء في ريف إدلب.

ظهرت في فيديو وهي تقوم بتركيب علب معدنية على اطرافها المبتورة لتمكنها من المشي.