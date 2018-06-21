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بالفيديو..طفلة سورية مبتورة القدمين تستخدم “أواني” كأطراف صناعية

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بالفيديو..طفلة سورية مبتورة القدمين تستخدم “أواني” كأطراف صناعية
بقلم إيمان ض

أثارت لقطات طفلة سورية نازحة مبتورة القدمين، تستخدم اواني معدنية فارغة كأطراف صناعية، موجة تعاطف كبيرة.

حيث أطلق رواد في مواقع التواصل الاجتماعي حملة تبرعات كبيرة بالتواصل مع والد الفتاة.
الطفلة وتدعى “مايا المرعي” تبلغ من العمر 8 سنوات، نزحت عائلتها إلى مخيمات اللجوء في ريف إدلب.

ظهرت في فيديو وهي تقوم بتركيب علب معدنية على اطرافها المبتورة لتمكنها من المشي.

الطفلة مايا محمد المرعي مبتورة القدمين تبلغ من العمر 8 سنوات نازحة من ريف حلب الجنوبي إلى أحد المخيمات في ريف إدلب الشمالي. تستخدم الاواني الفارغة في المشي والتنقل اذا هذه الطفلة لم تصالح فهل يحق لاي قوّاد أن يصالح هذا الطاغية ؟ *لعنة الله عليك يا بشار انت وعصابتك كلها*

Publiée par ‎عبدالكريم شمه‎ sur Mercredi 20 juin 2018

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