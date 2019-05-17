بالفيديو.. طفل جزائري ذو عامين يحفظ القرآن كاملا ويبهر أئمة ومشايخ

أبهر طفل جزائري، يبلغ من العمر سنتين و4 أشهر، علماء ومشايخ، لحفظه القرآن كاملا.

وحسب الفيديو المتداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد صرح أحد الأئمة، أن هذا الطفل معجزة من معجزات الله، إذا قرأت له أي آية من آيات كتاب الله يكملها.

وأضاف “إذا أعطيته المصحف، يضع أصبعه على الكلمة، ويقرأها صحيحة وهو لا يعرف الحروف، كما أنه يقرأ السورة باسمها ويكملها تماما، وإذا أعطيت له كتابا لا يفهمه، الا ما كان منه قرآنا”.

وقال ” هذا الطفل يمتلك في يده اليمنى ستة أصابع، على شكل اسم الله عز وجل، وحاولت والدته إجراء عملية جراحية لاستئصاله الا أن الأطباء حذروها من ذلك، لأنه سينبت مرة أخرى”.

من جانبها قالت والدة الطفل إن ابنها يقرأ الآيات باسترسال ودون أخطاء، مشيرة أنها كانت متعودة على تشغيل القرآن بالمنزل، لكنها لم تكن تتوقع أبدا أن يحفظه ابنها كاملا.

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