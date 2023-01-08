بالفيديو.. طفل عمره 6 سنوات يطلق النار على معلمته في أمريكا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بعد إطلاقه النار على معلّمته. في مدرسة ابتدائيّة في الولايات المتحدة أمس الجمعة، مما أدّى إلى إصابتها بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة إن الطف ألحق إصابات بالمعلمة في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا.

ووقعت الحادثة في مدرسة (ريتشنيك الابتدائيّة) على بُعد 300 كيلومتر جنوبي واشنطن، ولم تتسبّب في وقوع ضحايا آخرين.

وقال قائد الشرطة للصحفيين إن المعلمة في الثلاثينيات من عمرها. وإن الإصابة تشكل خطرا على حياتها رغم أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.

كما وصفت الشرطة الحادث بأنه “مشاجرة” في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة.

وقال قائد الشرطة “لم يكن هذا إطلاق نار عارض”. وأضاف في وقت لاحق “أريد أن أعرف من أين جاء هذا السلاح الناري”، وكشف عن احتجاز الطفل.

وفي مؤتمر صحفي، أبدى مدير المدرسة أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية إلى المدارس.

وقال إنه “مصدوم ومحبط”، كما وأضاف “نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدي شبابنا”.

وقال مدير المدرسة إن جميع المدارس مزودة بأجهزة الكشف عن المعادن ولكن لم يتم تشغيلها في المدرسة الابتدائية أمس الجمعة.

وأضاف “لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة. ولا يمكن للمدرسين التحكم في الوصول إلى الأسلحة”.