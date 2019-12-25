بالفيديو.. طفل يبكي ڤايد صالح بحرقة أمام مقبرة العالية في مشهد مؤثر

شكل رحيل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المجاهد أحمد قايد صالح، صدمة كبيرة للجزائريين، وترك وراءه حزنا سكن قلوب الصغار قبل الكبار.

وتوافد المئات من المواطنين إلى مقبرة العالية منذ الصبيحة، لحضور مراسم تشييع الفقيد، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وكان لكاميرا النهار، لقاء مع طفل عبر عن حزنه الشديد لفقدان قائده قائلا: “قايد صالح زرع فينا بذرة أول نوفمبر ، ورحيله شكل صدمة كبيرة لنا”.

وترحم الشبل الصغير على الفريق أحمد قايد صالح، راجيا من المولى عز وجل، أن يسكنه فسيح جنانه.

وخم الفتى كلامه بالقول: “تحيا الجزائر”.

وسيوارى الثرى جثمان الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، ظهيرة اليوم بمقبرة العالية.

وإنتقل إلى رحمة الله، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، صبيحة أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز الـ80 سنة، على إثر تعرضه لأزمة قلبية.