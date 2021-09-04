بالفيديو.. طفل يصحح للرئيس الروسي معلومة تاريخية أخطأ فيها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتلميذ يصحح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلومة تاريخية، أخطأ فيها.

وأظهر الفيديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتحدث لمجموعة من الطلاب في مدرسة بمدينة فلاديفوستوك. الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

أشار بوتين إلى أن القيصر الروسي بطرس الأكبر، قاتل في حرب السنوات السبع. إلا أن تلميذا طلب التصحيح لافتا إلى أن القيصر لم يقاتل في تلك الحرب، وإنما بحرب الشمال العظمى، التي دامت 21 عاما.

ورفض بوتين أن يوجه للطالب أي توبيخ، ووجه بألا يتعرض لأي عقوبة من جانب إدارة المدرسة. وأنه فخور بوجود شباب يعرفون تاريخ وطنهم جيدا.