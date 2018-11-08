بالفيديو.. طمار يسلم أول عقد موثق لسكن LPP لمغترب بوهران

ثمن مساء اليوم وزير السكن عبد الوحيد طمار وعود رئيس الجمهورية بأحقية الجالية الجزائرية بالخارج في السكن لبلدهم الأم.

واستهل الوزير زيارته الى ولاية وهران بتسليم احد المغتربين اول عقد موثق لسكن ترقوي عمومي.

استفاد منه بعد استيفاءه كافة الشروط ودفعه الأسطر الخمسة.

وأكد الوزير خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أنه يتم إحصاء طلبات الراغبين في الاكتتاب عبر صيغة السكن التربوي العمومي بالنسبة للمغتربين.

مشيرا إلى وضع إجراءات مبسطة للاستفادة لم تتعد طلب اقتناء سكن مصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة.

إلى جانب بطاقة وطنية تفيد بعدم استفادته من أي عقار سكني أو قطع أرض صالحة البناء أو إعانة مالية.

وحتى العقد يمكن أن يتم التوقيع عليه عن طريق وكالة من القنصلية قبل استلامه.

طمار أكد أنه تم لحد الآن تخصيص 2000 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي كدفعة اولى.

على أن يتم الشروع في انجاز اكثر من 20 الف سكن بداية سنة 2019.