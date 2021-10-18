بالفيديو.. طوابير من المواطنين أمام وكالات Algérie Ferries في فرنسا

في سبتمبر الماضي، أدت إعادة افتتاح وكالة الخطوط الجوية الجزائرية في أوبرا باريس إلى ظهور مشاهد يصعب تصديقها. حيث اصطف العشرات من الأشخاص أمام مدخل الوكالة يوميًا. على أمل شراء تذكرة سفر إلى الجزائر أو استرداد ثمن رحلة ملغاة بسبب وباء كوفيد 19.

نفس المشاهد تتكرر هذه المرة مع Algérie Ferries، حيث تجمع عشرات المواطنين أمام وكالاتها بفرنسا، خاصة في مرسيليا.

أمام وكالة مرسيليا، كان هناك حشد كبير ينتظر فتح المكاتب لحجز تذكرة. أمام خط ليون، فقد تشكل طابور في وقت مبكر جدًا من الصباح.

وقد أعادت شركة الملاحة الجزائرية فتح وكالاتها في فرنسا يوم الإثنين 18 أكتوبر. وفتحت الوكالات في باريس وليون ومرسيليا وليل لبيع التذاكر. على أن تنطلق الرحلات البحرية بين الجزائر وفرنسا 1 نوفمبر.

ودعت شركة Algeria Ferries عملائها إلى إجراء حجوزاتهم عبر الإنترنت، لتجنب الوقوف في طوابير أمام هذه الوكالات.

وأشارت إدارة شركة الشحن إلى أن التعريفات المطبقة ستكون مماثلة لتلك التي كانت قبل الأزمة الصحية.