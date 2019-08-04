بالفيديو.. طوابير من كل الأعمار من أجل تذكرة لحفل “سولكينغ”

فن وثقافة
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بالفيديو.. طوابير من كل الأعمار من أجل تذكرة لحفل “سولكينغ”
بقلم زهيدة. ث

مع بداية العد التنازلي لحفل المغني العالمي عبد الرؤوف دراجي المعروف بـ”سولكينغ” يوم 22 أوت القادم بملعب 20 أوت بالعاصمة و بداية بيع تذاكر الحفل.

تشهد مختلف نقاط البيع ازدحام كبير و طوابير طويلة من مختلف الأعمار والفئات من أجل الظفر بتذكرة و حضور أول حفل لسولكينغ في الجزائر.
يذكر أن المغني العالمي “سولكينغ” سيحي أول حفل له بالجزائر، وقال في فيديو سابق له على موقعه الرسمي على الانستغرام أن الأمن سيكون متوفر و ستخصص أماكن للعائلات و أخرى للشباب.

بينما سيكون الدخول  بـ1500 دينار ستذهب معظمها لأطفال المستشفيات و ديار اليتامى.

🔴#مباشر من أمام #onda … طابور طويل لشراء تذاكر حفل #سولكينغ #soolking

Publiée par ‎النهار الجديد‎ sur Dimanche 4 août 2019


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