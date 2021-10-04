بالفيديو.. طيار يوثَق مشاهد تخطف الأنظار للجزائر العاصمة ليلا

غالبًا ما يكون الإقلاع من الطائرة فرصة لتجربة لحظة استثنائية. طالما أن المرء لا يعاني من الرهاب. فإن هذه اللحظة تعد بالتقاط صور أو فيديوهات جميلة.

مع ظهور جائحة كوفيد -19، حُرم الكثير من الناس من هذه السعادة. وغالبًا ما كانت الرغبة في التمكن من العودة إلى الطائرة يومًا ما.

منذ استئناف الرحلات الجوية واستقرار الوضع الصحي، لا يتردد محبو الإقلاع والهبوط في تخليد هذه اللحظة بتصويرها.

في بعض الأحيان يكون الطيارون أنفسهم هم من يلتقطون هذه اللحظات من قمرة القيادة. هذا هو الحال مع هذا الفيديو الذي تم نشره، اليوم الاثنين، على شبكات التواصل الاجتماعي للخطوط الجوية الجزائرية. وهي تظهر إقلاع طائرة الخطوط الجوية الجزائرية من طراز بوينج 737 NG من مطار الجزائر العاصمة إلى وهران.

مشهد الجزائر من السماء

ويظهر الفيديو مدينة الجزائر من السماء، حيث يأخذنا الشخص الذي يصور في جولة حول خليج الجزائر العاصمة. من كيب ماتيفو في الشرق إلى كيب كاكسين في الغرب.

وظهر في الفيديو أضواء المدينة أكثر جاذبية، ثم مسجد الجزائر الكبير في الوسط. فالطريق السريع الذي يضيء متوهجا.