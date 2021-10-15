بالفيديو.. طيار يوثَق هبوط طائرة الجوية الجزائرية في وهران

غالبًا ما يكون الإقلاع من الطائرة فرصة لتجربة لحظة استثنائية، والتقاط صور أو فيديوهات جميلة.

منذ استئناف الرحلات الجوية واستقرار الوضع الصحي، لا يتردد محبو الإقلاع والهبوط في تخليد هذه اللحظة بتصويرها.

في بعض الأحيان يكون الطيارون أنفسهم هم من يلتقطون هذه اللحظات من قمرة القيادة. هذا هو الحال مع هذا الذي يظهر لحظة هبوط طائرة بوينج 737 NG من شركة الخطوط الجوية الجزائرية في وهران .على مدرج 25L قادمة من جنوب الجزائر.

ويظهر الفيديو من قمرة القيادة مدينة وهران ليلا بشوارعها وطرقها المضيئة، إلى غاية لحظة الهبوط.