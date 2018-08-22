بالفيديو.. ظريفة نحب العيد الكبير واللمّة.. بصح نخاف منو

قالت الفنانة القبائلية ظريفة، أنّ العيد هو مناسبة للمحبّة واللمّة بين أفراد العائلة لإحياء سنة إبراهيم وليس للأكل من الأضحيّة فقط.

وأكّدت ظريفة خلال نزولها ضيفة على بلاطو النّهار خلال ثاني أيام العيد، بأنّ العيد هو فرصة للمّة والتّعاون خاصّة بعد ذبح الأضحيّة.

مضيفة بأنّها قبل أن تكون فنّانة فهي ربّة بيت تقوم بكلّ الواجبات اللاّزمة خلال العيد خاصّة بأنّها تهتمّ بغسل “الدوّارة”.

وتابعت بأنّها تحبّ مناسبة العيد كثيرا وتفرح بذبح الأضحيّة، لكنّها تخاف منه بعد الذّبح خاصّة الأوساخ الّتي تبقى مرميّة في الشّوارع.