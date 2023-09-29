بالفيديو.. ظهور الغيلان في موقع إعصار درنة بليبيا وهذه الحقيقة الكاملة

أثار فيديو نشره مواطنون ليبيون جدلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يزعم وجود أصوات وأضواء غريبة في مناطق ليبية. تضررت بفعل إعصار دانيال، وربط البعض تلك الأصوات بالغيلان أو الجن.

وتداول نًشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يزعم وجود أصوات وأضواء غريبة في مناطق ليبية. تضررت بفعل إعصار دانيال، وربط البعض تلك الأصوات بالغيلان، أحد أنواع الشياطين.

كما أدعى البعض أن ظهور الغيلان في مدينة درنة في ليبيا، مرتبط بضحايا عاصفة دانيال. التي ضربت ليبيا في سبتمبر الجاري.

وفي حين سخر البعض من الروايات المزعومة، وقال إنها من تأثيرات نفسية حدثت للناس جراء الكارثة. بسبب الخوف والقلق والحزن والتوتر. ذهب البعض الى تفسيرات علمية وقال انها “اجسام فضائية” وكائنات من خارج الكوكب، وذهب آخرون الى تفسير ديني.

والغيلان هي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتلون لهم، ومذكورة في الشريعة الإسلامية، واستشهدوا بما ذكر النووي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان.

والغيلان حسب الروايات والأساطير القديمة، تظهر في مكان تواجد الجثث. والمناطق المهجورة والمخربة، وكذلك الأراضي القاحلة والبيوت المهجورة.