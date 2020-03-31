بالفيديو.. ظهور مفاجئ لنانسي عجرم وزوجها من شرفة منزلهما

أطلت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، مع زوجها الدكتور فادي الهاشم، من شرفة منزلهما، عبر مقطع فيديو نشرته الفنانة على صفحتها بتويتر.

وساندت نانسي عجرم، من خلال الفيديو، فريق الخدمات الطبية في لبنان، على تفانيهم في محاربة فيروس كورونا.

وقالت الفنانة في مقطع الفيديو: “شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن.. من قلبنا تصفيق كبير للابطال، الله يحميكن ويحمي جميع الأطباء والمسعفين والممرضين والممرضات ويحمي عائلاتكم وعائلاتنا كلنا”.