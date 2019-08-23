بالفيديو .. عائلة الحسين بناي تناشد السلطات وأهل الخير لإنقاذ إبنها

تناشد عائلة بناي السلطات المعنية لبلدية جندل بولاية عين الدفلى، وكذا وزارة الصحة وكل المجتمع المدني وفاعلي الخير لإنقاذ إبنها من الموت.

عائلة بناي وبعد أن عجزت عن نقل ابنها حسين للعلاج خارج الوطن بسبب التكاليف الباهظة، جعلت منهم ينتظرون أهل الخير للمساعدة.

ويحتاج المريض المذكور إسمه اعلاه، إلى عملية حقن خلايا جذعية وعلاج طبيعي وفيزيائي وإعادة تأهيل حركي بالروبوتات لمدة شهر.

وهذا ضمن برنامج متكامل ومنظم قائم على أجهزة حديثة ومتطورة لإعادة تأهيل المشي .

ووضعت عائلة الحسين رقم حساب جاري عبر بريد الجزائر قصد تقديم يد العون للمريض: 0019524509 مفتاح 32

كما تم وضع رقم الهاتف لأخوه بغية الإستفسار أو الإتصال أو تقديم مساعدات مالية لعائلته لنقل المريض نحو تركيا: 0550286117

خاوتي لي مايقدرش يلحق لعندنا اوووو راه بعيد اووو حاب اعاون خوه هاهو السيسيبي تع الحسين بناي : 0019524509 مفتاح 32رقم الهاتف 0550286117 ياخاوتي بارطاجو الماكسيموم #سلام Publiée par Rachid Laouissat sur Jeudi 22 août 2019