بالفيديو: عائلة الشاب سهيل الصغير تنفي خبر العثور على جثة إبنهم ضمن الحراڨة الـ10

نشرت عائلة المغني الشاب سهيل لبيض بن عدة المعروف بسهيل الصغير فيديو تكذت فيه خبر العثور على إبنهم بإسبانيا.

واظهر الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل الإجتماعي والد الشاب سهيل الصغير بكذب خبر وفاة إبنه.

كما قال والد المغني أن إبنه ركب قوارب الموت من عيون الترك ولم يظهر عليه أي أثر لحد الان منذ الاربعاء الماضي.

ووجه والد سهيل لبيض بن عدة نداء للسلطات بالتدخل ووضع حد لعصابة مختصة في الإتجار بالبشر بعيون الترك.

وكانت السلطات الإسبانية اليوم الخميس قائمة بأسماء جثث الحراڨة التي تم العثور عليهم بأحد الشواطئ ألميريا.

وحسب ذات السلطات تم العثور من بين الضحايا الحراقة على جثهم ملقاة في مازارون على شاطئ بيرشيليس.

العملية تمت ظهر اليوم في حدود الساعة 13 و30 د اين تم مشاهدة جثة رجل تطفو في البحر بمنطقة مرسى.

ليتبين أن القارب غرق السبت الماضي وعلى متنه حراڨة جزائريين بمنطقة مرسى بين مدينتي فيرا وجاروتشا الميريا

هذا وتمكنت إسبانيا من العثور مساء امس خفر السواحل الإسبانية على جثتين تعود لحراڨة جزائريين غرقا بشاطئ بيرشيليس.