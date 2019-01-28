بالفيديو .. عائلة تسبح في مياه الصرف الصحي بعنابة بسبب فيضان الوادي

تعيش امرأة وولديها بحي خرازة ولاية عنابة وسط مياه “الزيڤو”، التي تسربت إلى كوخها بعد فيضان الوادي على الأحياء المجاورة.

وبكت الأم المسكينة بحرقة كما أظهره الفيديو الذي يحوزه موقع “النهار أونلاين”، خاصة وأن غرف منزلها كانت تسبح في القذارة.

وناشدت المرأة السلطات المعنية بضرورة التدخل، ومعاينة حالتها المزرية التي تعيشها رفقة ولديها، اللذين طالما فكرا في الحرڤة ومنعتهما.

وقالت الوالدة وهي تذرف الدموع، إنها منعت أولادها من الحرقة خوفا على حياتهما، لكنها خسرتهما وانتهى الأمر بسبب هذه الوضعية.

لأنها لن تجد سببا تقنعهما به بعد هذه الكارثة التي حلت ببيتها، دون تدخل أي جهة وصية للتكفل بحالتهم المزرية.

وقالت المرأة بأنه على السلطات أن تنظر لأولادها، فهم أبناء الجزائر أيضا ولهم الحق في العيش الكريم.

لأن منزلها هذا لم يعد منزلا لإيواء البشر بعدما غزته القذارة، وتسربت إليه مياه الصرف الصحي “زيقو”.

وطالبت السلطات بزيارتها لرؤية منزلها قائلة “يجو يزورونا .. لا حكومة لا سلطات يا وخدي .. الدراري تاعي راحولي خلاص”.