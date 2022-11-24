بالفيديو.. عائلة طيور الجنة قريبا في الجزائر وعصومي يعد بمفاجئة خاصة

بشرى سارة جدا لمحبي عائلة طيور الجنة. حيث أعلن عصومي ووليد مقداد أن فريق طيور الجنة يخطط للسفر إلى الجزائر قريبًا. وهذا من أجل تنشيط حفل.

مثل العديد من الجزائريين، ذهبت صانعة المحتوى إيناس نايلي إلى البلد المضيف لكأس العالم 2022 ، قطر. وذلك من أجل حضور أكبر حدث رياضي على هذا الكوكب.

أثناء سفرها التقت إيناس مع المعتصم بالله مقداد وشقيقه وليد الذين سافرا بدورهما إلى قطر للمشاركة في المونديال.

وظهرتإيناس نايلي مع نجوم طيور الجنة. حيث استفادت هذه الأخيرة الفرصة، أين عبرت لهم عن حب الجزائريين وتقديرهم.

أمام الكاميرا ، وعد الأخوان الأردنيان بالذهاب إلى الجزائر قريبًا. وذلك بصحبة فناني القناة الفضائية المذكورة. وهذا من أجل تنشيط عرض ضخم.