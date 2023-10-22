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بالفيديو.. عائلة فلسطينية تزف ابنتها عروسا فوق الأنقاض

بقلم ع.ع
بالفيديو.. عائلة فلسطينية تزف ابنتها عروسا فوق الأنقاض
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رغم قصف المحتل الصهيوني المتواصل والذي استهدف بيوت المدنيين، لم يمنع عائلة فلسطينية في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، من إقامة حفل زفاف لابنتها بين أنقاض المنزل العائلي الذي هدمته آليات المحتل.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن العروس كانت تحلم بأن تخرج زفتها من المنزل؛ لكن الاحتلال بهدمه المنزل حاول تعكير صفو الأجواء، غير أن العائلة أصرت على تحقيق حلم ابنتها من فوق الأنقاض ومن بين الركام وزفها كروس لبيت زوجها.

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