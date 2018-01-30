بالفيديو.. عادل خمان يكشف تسعيرة الخدمة الجديدة “idoom fibre”

صرح اليوم الثلاثاء الرئيس المدير العام لمؤسسة لاتصالات الجزائر عادل خمان، أن نظام خدمة idoom fibre توفر سهولة كبيرة في إستخدام الأنترنت سواء التصفح السريع وكذا التحميل.

وقال عادل خمان على هامش حفل إطلاق idoom fibre بفندق الأوراسي أن التسعيرة تبقى كما هي حتى 20 مييغا بالنسبة للزبائن.

وأضاف أن التسعيرة تتغير بالنسبة إلة 50 ميغا بمبلغ 15 ألف دينار في الشهر، وفيما يخص 100 مغيا يكون ب24 ألف دينار في الشهر.

وقال أيضا أن إتصالات الجزائر وفرت مودم جديد مع قوة التدفق الكبيرة والذي يكلف الشركة 15 ألف دينار ولكن سيكون هناك عروض خاصة.