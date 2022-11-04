بالفيديو.. عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر تعلن إسلامها

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع وعارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر إسلامها، مشيرة إلى أنها اعتنقت الإسلام قبل أشهر.

ونشرت مارين مقطع فيديو على حساباتها بمنصات التواصل الإجتماعي، وثقت فيه لحظة نطقها الشهادتين في أحد مساجد فرنسا.

وقالت إن “هناك طرقا يجب أن تسلكها وحدك من دون عائلة أو أصدقاء، فقط بينك وبين الله”. مضيفة أن البعض كان يعرف أمر دخولها في الإسلام، إلا أن كثيرين ما زالوا يسألونها عن الأمر. مبينة أن ذلك دفعها إلى الإعلان بشكل رسمي، بعد أشهر طويلة من التحفظ.

واكملت:”لقد كان اختيارًا للروح والقلب والعقل”، مضيفة أنها تطورت بشكل هائل. وراجعت إحساسها بالأولويات وأعادت التفكير في خيارات معينة للحياة.

وبعد اعلان اسلامها، شاركت مارين المتابعين عبر خاصية القصص المصورة على صفحتها الخاصة. عبر مواقع انستغرام صورا وفيديوهات وثقت فيهم اجواء قيامها بأداء مناسك العمرة في السعودية.

https://www.instagram.com/p/CkdxB_dACca/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again