بالفيديو.. عاشق يوسف يعقد لقاءا حول واقع الإحصاء والاستشراف بقطاع العمل

عقد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف لقاء حول واقع الإحصاء والاستشراف بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

اللقاء ضم إطارات القطاعيين للبحث والاطلاع على واقع الإحصاء والاستشراف على مستوى قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكد شوقي عاشق يوسف على المعلومات الإحصائية تحتل مكانة بارزة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولها دوراً هام في تطوير أي رؤية مستقبلية.

مشيرا في ذات السياق أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يولي أهمية بالغة لهذا المجال، وقد شرع مؤخرا في عملية بناء نظام معلوماتي قطاعي يعتمد عليه في عملية اتخاذ القرار.

من جهته نوه بشير مصيطفى بأهمية التعاون بين مختلف القطاعات الوزارية من أجل تبادل المعطيات، المعلومات والخبرات، لدعم المنظومة الوطنية للمعلومة الإحصائية.

ويندرج هذا اللقاء الذي جمع في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما في شقه المتعلق بتطوير المنظومة الوطنية للإحصاء وإعداد الرؤية الاستشرافية للجزائر، آفاق 2035.