بالفيديو.. عاصفة مروعة تضرب تركيا

توفي 5 أشخاص، بينهم أجنبي، وأصيب 19 آخرون، جراء عاصفة الرياح القوية التي ضربت عدة ولايات في تركيا. منذ صباح الاثنين.

وتداول ناشطون أتراك فيديوهات مروعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أظهرت اقتلاع الرياح لعدد من واجهات المحال وأعمدة الكهرباء. إلى جانب برج الساعة الذي يقع عند مدخل المنطقة الحرة في إسطنبول.

واقتلعت العاصفة الأسقف والأشجار في بعض المناطق، وأدت أيضا إلى انقلاب عدد من الشاحنات على الطرق السريعة.

وأصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية بيانا حذرت فيه من استمرار الرياح القوية مع ساعات الليل، ويوم غد الثلاثاء.

وجاء في بيانها أنه من الضروري توخي الحذر والحذر تجاه السلبيات، مثل تطاير الأسقف وسقوط الأشجار. وغازات المداخن والاضطرابات في النقل التي يمكن أن تسببها الرياح القوية والعواصف.

وتم تسجيل تحطيم 33 سقفا، وتدمير 192 شجرة، و52 إشارة مرور وإشارات الاتجاهات.

كما سقطت بفعل الرياح الجنوبية الغربية 232 قطعة خطيرة، وتضررت 12 مركبة.

وتم تسجيل اضطرابات في خدمات النقل البحري لخطوط المدينة بسبب الظروف الجوية السيئة. وأيضا اضطرابات في حركة الملاحة الجوية بمطار إسطنبول.

وأشار بيان، نشرته المديرية العامة لسلامة السواحل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى أنه تم وقف حركة السفن في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما تم تحويل 6 رحلات جوية تابعة لشركة الخطوط الجوية التركية، التي لم تتمكن من الهبوط في مطاري إسطنبول وصبيحة. بسبب شدة الرياح، واضطرت إلى تخطي المدرج والقيام بجولة في الهواء، إلى مطارات أخرى.

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة في منطقة بحر إيجه، والبحر الأسود ووسط الأناضول. إضافة للأجزاء الداخلية من غرب البحر الأبيض المتوسط.

https://www.facebook.com/watch?v=632093607827498