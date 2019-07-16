بالفيديو.. عاصي الحلاني وإبنته ماريتا يطرحان أغنية “لبيك يا جزائر”

طرح النجم اللبناني، “عاصي الحلاني”، وإبنته “ماريتا الحلاني”، أغنية “لبيك يا جزائر”، أمس الإثنين، عبر قناة “روتانا”، على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

وأهدى الفنان اللبناني، وإبنته، الأغنية للجزائر، بمناسبة عيد ااستقلال الموافق لـ5 من شهر جويلية، لكل عام.

ومن كلمات الأغنية: يا درة الاكوان يا مجد كل ثائر.. يا تحفة الأزمان يا روض كل طائر

لا تعرفي المحال للمجد والكمال

لأجل الاستقلال صدحت فيكي حناجر

يا عروس مهرها ألف ألف شهيد

يا فرحة عمرها خمسون عام ويزيد

بشعبها تجلت بصمودها تحلت

بشهيدها استقلت ونالت ما تريد

لا تلومني في هواها فالمحب لا لا يلام

والجزائر من سواها همت فيها بالغرام

توحدت أجيالها وحطمت اغلالها

ونالت استقلالها وعم فيها السلام