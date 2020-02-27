بالفيديو.. عاصي الحِلّاني بالكمامة في كواليس “ذا فويس كيدز”

فن وثقافة
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بالفيديو.. عاصي الحِلّاني بالكمامة في كواليس “ذا فويس كيدز”
بقلم نادية بن طاهر

نشر النجم اللبناني، عاصي الحِلّاني، مقطع فيديو من كواليس الحلقة المقبلة من برنامج “ذا فويس كيدز”، على صفحته بانستغرام.

ويظهر عاصي الحلاني في مقطع الفيديو، وهو يرتدي كِمامة خلال وجوده في الاستوديو.

وظهر الفنان بصحبة الإعلامية أنابيلا هلال والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وعلّق كاتباً: “شو عم بيصير بالاستديو انتظرونا”.

للتذكير، بدأ الموسم الثالث من برنامج “ذا فويس كيدز”، في جانفي الماضي، وتتكوّن لجنة التحكيم من نانسي عجرم، ومحمد حماقي وعاصي الحلاني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=780824

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