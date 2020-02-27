بالفيديو.. عاصي الحِلّاني بالكمامة في كواليس “ذا فويس كيدز”
نشر النجم اللبناني، عاصي الحِلّاني، مقطع فيديو من كواليس الحلقة المقبلة من برنامج “ذا فويس كيدز”، على صفحته بانستغرام.
ويظهر عاصي الحلاني في مقطع الفيديو، وهو يرتدي كِمامة خلال وجوده في الاستوديو.
وظهر الفنان بصحبة الإعلامية أنابيلا هلال والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وعلّق كاتباً: “شو عم بيصير بالاستديو انتظرونا”.
للتذكير، بدأ الموسم الثالث من برنامج “ذا فويس كيدز”، في جانفي الماضي، وتتكوّن لجنة التحكيم من نانسي عجرم، ومحمد حماقي وعاصي الحلاني.
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=780824
-
هي مبادرة خيرية اطلقها متطوعون بانشاء صيدلية توفر الدواء المجاني للمصابين بالامراض المزمنة ممن لا يحوزون على بطاقة الشفاء الى جانب اعانة المعوزين في تكاليف…
-
توفي عشرة أشخاص وجرح392أخرون في326حادث مرور على مستوى المناطق الحضارية خلال الفترة الممتدة من18الى 24فيفري الجاري حسب بيان للأمن الوطني.
وعن أسباب الحوادث تشيرالمعطيات الى أنها…
-
توفي شاب يبلغ من العمر26سنة في حادث انحراف وانقلاب مركبة نفعية ببلدية عين الطويلة بخنشلة حسب المديرية العامة للحماية المدنية.
من جهتها تدخلت عناصر الحماية المدنية…
التعليقات (0)