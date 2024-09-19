بالفيديو.. عالم جزائري يقود التكنولوجيا الحيوية السويسرية إلى شراكة بقيمة مليار دولار

وصلت شركة Haya Therapeutics، وهي شركة سويسرية ناشئة أسسها ويرأسها الطبيب الجزائري سمير أونزين. مؤخرًا إلى مرحلة رئيسية في رحلتها من خلال توقيع عقد كبير مع شركة Eli Lilly، وهي شركة أدوية أمريكية مشهورة.

وتم الإعلان عن هذه الشراكة في بداية شهر سبتمبر، وستركز على تطوير علاجات مبتكرة جديدة ضد الأمراض الأيضية والسمنة.

ويمثل هذا اتفاقًا بقيمة مليار دولار أمريكي بين الشركتين اللتين تستعدان لبدء العمل الرئيسي على “الجينوم المظلم”.

Haya Therapeutics هي شركة تكنولوجيا حيوية في طليعة علاجات الحمض النووي الريبوزي (RNA).

وتأسست شركة Haya Therapeutics للتكنولوجيا الحيوية في لوزان بسويسرا في عام 2019. وهي متخصصة في تطوير علاجات معيارية تعتمد على الحمض النووي الريبوزي (RNA).

ومن خلال منصة متطورة، تهدف الشركة إلى توضيح ألغاز الجينوم التنظيمي. وبالتالي، تقديم حلول علاجية مبتكرة للسوق ضد العديد من الأمراض.

في الواقع، يتمتع التعاون بين Haya Therapeutics وEli Lilly بمنظور طموح. من شأنه أن يحدث ثورة في قطاع التكنولوجيا الحيوية العالمي.

وقد أثبتت الشركة الناشئة نفسها الآن كلاعب رائد في مجالها.

علاوة على ذلك، اكتسبت Haya Therapeutics اعترافًا عالميًا وقدمت نفسها على أنها الشركة الأكثر واعدة في مجال التكنولوجيا الحيوية. في سويسرا في عام 2023. من خلال وضع نفسها على رأس جائزة أفضل 100 شركة سويسرية ناشئة.

من هو سمير أونزين؟

ولد سمير أونزين عام 1983 بمنطقة القليعة وقضى شبابه بين الجزائر والمملكة المتحدة، ثم استقر في سويسرا.

هذا العالم الجزائري خبير في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية. ومع 15 عامًا من الخبرة، قام بتطبيق معرفته لصالح شركة هيا للعلاجات وقطاع التكنولوجيا الحيوية.

وقد أجرى العديد من المشاريع البحثية في مركز مستشفى جامعة فود. مما سمح له باكتشاف إمكاناته في دراسة الجينوم.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف مع فريقه من خلال تعاونه مع Eli Lilly إلى إنشاء علاجات مخصصة. وبالتالي، تقديم علاجات فعالة بالحمض النووي الريبوزي (RNA) ضد الأمراض التي لا تزال غامضة داخل المجتمع العلمي.