بالفيديو.. عايدة يعتذر من فريق شباب قسنطينة بعد أحداث لقاء بلعباس

قدم المُساهم في مجلس إدارة فريق “إتحاد بلعباس” “بلقاسم عايدة” إعتذارته لوفد “شباب قسنطينة” بغرف تغيير الملابس أمسية اليوم الجمعة.

بعد إنتهاء اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب 24 فيفري ببلعباس وإنتهى بفوز السياسي بهدفين لهدف لحساب الجولة 18.

من الرابطة المُحترفة الأولى موبيليس، وشهد اللقاء في نهايته أحداث شغب من طرف أنصار بلعباس في المنصة الشرفية.

وتهجمهم على الحكم والفريق الضيف ما دفع عايدة لدخول غرف تغيير ملابس أشبال عمراني وتقديم إعتذارته.

وهي المُبادرة التي لقت إستحسان زملاء القائد ياسين بزاز اللذين صفقوا عليها مُطولا.