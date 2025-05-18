بالفيديو.. عبدلي: “فخور بمساهمتي في ضمان بقاء أنجي”

أبدى الدولي الجزائري حيماد عبدلي، فخره بمساهمته في مساعدة ناديه أنجي، على ضمان البقاء في الليغ1 الفرنسية هذا الموسم.

وكتب عبدلي، عبر حسابه الخاص على منصة “X”: “موسم لا يُنسى.. يا لها من متعة أن نعيش كل لحظة على أرض الملعب، وأن نُقدم كل ما لدينا في كل مباراة”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم نادي أنجي: “فخور بمساهمتي في ضمان بقاء النادي، شكرًا لكل من دعمنا في السراء والضراء”.

ونشر حيماد عبدلي، مقطع فيديو، استعرض من خلاله الأهداف، والتمريرات الحاسمة، التي بصم عليها هذا الموسم مع ناديه أنجي، والتي ساهم من خلالها في ضمان البقاء.