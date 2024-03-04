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الرياضة

بالفيديو.. عبدلي هدافا ويتعادل مع أنجي في مواجهة أجاكسيو

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. عبدلي هدافا ويتعادل مع أنجي في مواجهة أجاكسيو
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تعادل الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، اليوم الإثنين، رفقة ناديه أنجي، في المواجهة التي جمعتهم، بالضيف أجاكسيو.

وشارك عبدلي، أساسياً كعادته ضمن التشكيلة الأساسية لناديه أنجي، في هذه المباراة الخاصة بالجولة الـ27 من الليغ2 الفرنسية.

وتألق الدولي الجزائري، في المباراة، بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ27، عن طريق ضربة جزاء.

وأنهى حيماد عبدلي، وناديه أنجي هذه المباراة، أمام الضيف أجاكسيو، بنتيجة التعادل الايجابي، بهدف في كل شبكة.

رابط دائم : https://nhar.tv/sn2xd
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