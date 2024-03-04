بالفيديو.. عبدلي هداف ويتعادل مع أنجي في مواجهة أجاكسيو
بقلم كريم تيغرمت
تعادل الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، اليوم الإثنين، رفقة ناديه أنجي، في المواجه التي جمعتهم، بالضيف أجاكسيو.
وشارك عبدلي، أساسيا كعادته ضمن التشكيلة الأساسية لناديه أنجي، في هذه المباراة الخاصة بالجولة الـ27 من الليغ2 الفرنسية.
وتألق الدولي الجزائري، فب هذه المباراة، بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ27، عن طريق ضربة جزاء.
وأنهى حيماد عبدلي، وناديه أنجي هذه المباراة، أمام الضيف أجاكسيو، لنتيجة التعادل الايجابي، بهدف في كل شبكة.
Himad Abdelli buteur sur penalty ce soir face à l’AC Ajaccio ! ⚽
[🎥 @DzairFootbal]pic.twitter.com/E2tgQt7ep8
— 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) March 4, 2024
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