بالفيديو.. عبدلي هداف ويتعادل مع أنجي في مواجهة أجاكسيو

تعادل الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، اليوم الإثنين، رفقة ناديه أنجي، في المواجه التي جمعتهم، بالضيف أجاكسيو.

وشارك عبدلي، أساسيا كعادته ضمن التشكيلة الأساسية لناديه أنجي، في هذه المباراة الخاصة بالجولة الـ27 من الليغ2 الفرنسية.

وتألق الدولي الجزائري، فب هذه المباراة، بتسجيله الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة الـ27، عن طريق ضربة جزاء.

وأنهى حيماد عبدلي، وناديه أنجي هذه المباراة، أمام الضيف أجاكسيو، لنتيجة التعادل الايجابي، بهدف في كل شبكة.