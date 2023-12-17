بالفيديو.. عبدلي وفرحات يساهمان في فوز أنجي على تروا

ساهم الدوليان الجزائريان حيماد عبدلي، وزين الدين فرحات، في الفوز الأخير الذي حققه ناديه أنجي، على حساب مضيفهم تروا، لحساب الليغ2 الفرنسية.

وشارك الثنائي الجزائري، أساسيان ضمن تشكيلة ناديه أنجي، في المواجهة التي جمعتهم بنادي تروا، برسم الجولة الـ18 من الليغ2 الفرنسية.

وبرز زين الدين فرحات، في الدقيقة الـ33 من الشوط الاول، بتسجيله الهدف الثاني لصالح أنجي، مانحا اياه التقدم على تروا.

كما تمكن عبدلي، هو الآخر من هز الشباك، في الدقيقة الـ55 من عمر هذه المباراة، بتسجيله الهدف الرابع.

وانتهت هذه المواجهة بفوز حيماد عبدلي، وزين الدين فرحات، رفقة ناديه أنجي، بنتيجة أربعة أهداف لهدف واحد، على حساب فريق تروا.