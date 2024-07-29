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الرياضة

بالفيديو.. عبدلي يستعرض القميص الجديد لناديه أنجي

بقلم كريم تيغرمت
بالفيديو.. عبدلي يستعرض القميص الجديد لناديه أنجي
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شارك الدولي الجزائري حيماد عبدلي، اليوم الإثنين، في استعراض القميص الجديد لنادي أنجي الفرنسي.

ونشرت إدارة نادي أنجي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، مقطع فيديو استعرضت من خلاله قميص الفريق الخاص بالموسم الجديد.

كما شارك الدولي الجزائري، عبدلي، في استعراض هذا القميص الجديد، الذي يحمل الألوان التقليدية لنادي أنجي “الأبيض، والأسود”.

رابط دائم : https://nhar.tv/N5MKy
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