بالفيديو.. عبدلي يوجه رسالة خاصة لأنصار ناديه أنجي

وجّه الدولي الجزائري حيماد عبدلي، رسالة خاصة لأنصار ناديه أنجيه، عقب فوزهم أمس السبت، بهدفين لهدف، أمام فريق تروا.

ونقل الحساب الرسمي لنادي أنجي، على منصة “X”، ترسالة عبدلي، لأنصار الفريق والتي قال فيها:

“حققنا فوز رائع اليوم (أمس السبت)، نعتمد عليكم في المباراة المقبلة داخل الديار أمام نادي أف سي بو”.

وأكد الدولي الجزائري، عدم استسلامه ورفقائه، وهو نفس الأمر الذي طلبه من الأنصار مضيفا: “لن نستسلم، ونتمنى أن لا تستسلمو أنتم أيضا”.

يذكر أن حيماد عبدلي، وناديه أنجي، يتواجدون حاليا في المركز الثاني من ترتيب الليغ2 بـ85 نقطة، وينافسون للظفر بورقة الصعود لليغ1 الفرنسية.