بالفيديو.. عبد اللاوي:”تعويض حليش صعب لكن.. “

هنأ مدافع المنتخب الوطني “أيوب عبد اللاوي” زميله المُعتزل مؤخرا مع الخضر “رفيق حليش” مؤكدا ان تعويضه صعب جدا.

وقال مدافع “أف سي سيون” السويسري أثناء المنطقة المختلطة التي أُنعقدت أمسية اليوم الثلاثاء بالمركز التقني لسيدي موسى.

“أولا أُهنئ رفيق حليش على مشواره الرائع مع المنتخب الوطني والفرق التي لعب لها”.

“من الصعب جدا تعويض رفيق حليش خاصة وانه كان لاعبا مهما في المنتخب الوطني”.

وأضاف لاعب سوسطارة السابق:”أنا سعيد جدا بالعودة للمنتخب الوطني من جديد بعد غيابي عن الكان”.

“أسعى لتقديم كل شيئ من أجل اثبات قدراتي وحجز مكانة دائمة في تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي”.