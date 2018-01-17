بالفيديو.. عبد اللاوي:”ما نروحش من إتحاد العاصمة حتى يحاوزني حداد”

الرياضة
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بالفيديو.. عبد اللاوي:”ما نروحش من إتحاد العاصمة حتى يحاوزني حداد”
بقلم عبد النور حواز

قال “أيوب عبد اللاوي” مُدافع “إتحاد العاصمة” أنه سيُشرف عقده ولن يُغادر إلا إذا طلب منه الرئيس “ربوح حداد” ذلك.

وقال “عبد اللاوي” في ميكروفون تلفزيون النهار بعد نهاية لقاء فريقه أمس  ضد “السياسي” لحساب الدور 16 من كأس الجمهورية.

“مازلت لاعب في فريق إتحاد العاصمة إلى حد الأن وسأقدم كل شيئ من أجل تشريف ألوان النادي”.

“لن أغادر إتحاد العاصمة في هذا الميركاتو الشتوي إلا إذا إتفق الرئيس ربوح حداد مع مسؤولي نادي سيون السويسري”.

وأضاف:”عندما يقول لي الرئيس بإمكانك المغادرة سأحمل حقائبي وأغادر فريق إتحاد العاصمة بشكل عادي”.

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