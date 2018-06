وانتقل عبد اللاوي من فريق إتحاد العاصمة في صفقة انتقال حرة ناحية النادي السويسري بعد نهاية عقده مع فريق سوسطارة.

Algerian 🇩🇿 defender Ayoub Abdellaoui Training with his new club FC Sion 🇨🇭 [Cc @DZFootball_en @DZfoot @LGDFennec] pic.twitter.com/R3NuDUJGzf

— STV 🇩🇿 (@StvDZ_) June 14, 2018